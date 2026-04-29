Lavoro in Abruzzo dossier Avs | Crisi strutturale per giovani e donne Chieti maglia nera per cassa integrazione

In Abruzzo, i dati ufficiali indicano un leggero aumento dell’occupazione e una diminuzione della disoccupazione, ma dietro queste cifre si nascondono problemi significativi. Il dossier Avs evidenzia una crisi strutturale che colpisce in particolare i giovani e le donne, mentre la provincia di Chieti registra il maggior numero di ore di cassa integrazione. Questi segnali mostrano come le fragilità sociali ed economiche persistano nella regione.

Dietro i dati ufficiali che parlano di occupazione in lieve crescita e disoccupazione in calo, in Abruzzo restano profonde fragilità sociali ed economiche. È quanto sostiene Alleanza Verdi e Sinistra Abruzzo, che ha presentato il dossier “Lavoro che vieni, lavoro che vai”, realizzato sulla base.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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