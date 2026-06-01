Una mamma ha regalato al figlio disabile, di quasi diciassette anni, una paninoteca a Tirrenia, sul litorale pisano. L’obiettivo è offrire al ragazzo un’opportunità di lavoro e un futuro più stabile. La donazione è stata fatta con l’intento di garantire al giovane una vita autonoma e dignitosa. La paninoteca rappresenta per lui una possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.

Tirrenia, 2 giugno 2026 – Ha regalato al figlio disabile non ancora diciassettenne una paninoteca a Tirrenia, sul litorale pisano, per regalargli un lavoro dignitoso. È la storia della “Paninoteca da Erik” e di Francesca Larnè Scaramozzino, originaria di Parma, che non si è rassegnata a un destino che sembrava già scritto. L’ha raccontata la Confcommercio di Pisa, dopo l’inaugurazione del locale avvenuta domenica alla presenza dei vertici dell’associazione di categoria e degli assessori Paolo Pesciatini e Virginia Mancini. “Sono presidente dell’associazione internazionale ‘Una vita tra le mani’ con sede a Salsomaggiore Terme - ha spiegato la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dono di una mamma, regala una paninoteca al figlio disabile: “Erik ora avrà un futuro”

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