Apre la ' Paninoteca da Erik' a Tirrenia un' opportunità dopo un tragico incidente

Notizia in breve

Una paninoteca apre a Tirrenia, gestita da una madre per il figlio di 17 anni che ha una disabilità. L’attività nasce dopo un incidente che aveva messo in dubbio un futuro lavorativo dignitoso. La mamma ha deciso di regalare questa opportunità al ragazzo, offrendo un nuovo punto di riferimento commerciale nel quartiere. L’inaugurazione è avvenuta senza commenti ufficiali, solo con la presenza del personale e dei clienti.