Apre la ' Paninoteca da Erik' a Tirrenia un' opportunità dopo un tragico incidente
Una paninoteca apre a Tirrenia, gestita da una madre per il figlio di 17 anni che ha una disabilità. L’attività nasce dopo un incidente che aveva messo in dubbio un futuro lavorativo dignitoso. La mamma ha deciso di regalare questa opportunità al ragazzo, offrendo un nuovo punto di riferimento commerciale nel quartiere. L’inaugurazione è avvenuta senza commenti ufficiali, solo con la presenza del personale e dei clienti.
Non è soltanto l'inaugurazione di una nuova attività, ma un vero e proprio regalo di una mamma al figlio che si appresta a compiere 17 anni e che deve fare i conti con una disabilità che rischiava di precludergli un futuro lavorativo dignitoso. Francesca Larnè Scaramozzino, originaria di Parma. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Coinvolta in un tragico incidente da adolescente, Elena Fornasier muore dopo 30 anni di agoniaElena Fornasier, coinvolta in un incidente stradale da adolescente, è deceduta nelle ultime ore a 49 anni, dopo trent’anni di coma.
Come sta la sorella di Caterina Romualdi dopo il tragico incidente a ForlìLa sorella di Caterina Romualdi, coinvolta nell’incidente avvenuto domenica sera a Forlì, si trova attualmente in ospedale e non rischia più la vita.