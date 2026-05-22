Divorzio Totti-Blasi dopo due ore si chiude la prima udienza | Respinta la proposta di conciliazione Cosa è successo

La prima udienza del divorzio tra un ex calciatore e una conduttrice televisiva si è conclusa dopo due ore presso il tribunale civile di Roma. La proposta di conciliazione presentata in quella sede è stata respinta. La fase processuale continua e non si sono ancora raggiunti accordi tra le parti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli relativi alle posizioni delle parti o alle eventuali future udienze.

Poteva essere l’ultimo atto della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma non è andata così. Dopo due ore, si è chiusa la prima udienza del processo di divorzio presso il tribunale civile di Roma. Dopo tre anni tra tribunali, Rolex spariti, frecciatine sui social e reciproche accuse, il giudice Gianluca Gelso ha tentato una conciliazione. Ma invano. Secondo quanto riportano il Corriere della Sera e la Repubblica, entrambi gli ex coniugi hanno respinto la proposta di accordo, non trovando una mediazione sugli ultimi aspetti economici e sulla gestione delle spese per i tre figli. Vestiti uguali in tribunale a Roma. Un’intesa che avrebbe potuto portare alla formalizzazione definitiva della separazione in sede di divorzio, ma che per il momento resta irrisolta. 🔗 Leggi su Open.online

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