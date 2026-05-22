A fine udienza… Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi | cosa è successo in tribunale

A fine udienza, si è conclusa la sessione in tribunale riguardante il divorzio tra l’ex calciatore e l’ex conduttrice televisiva. La procedura legale ha riguardato le questioni relative alla separazione e alle questioni patrimoniali, con entrambe le parti presenti durante l’udienza. La causa è stata intentata dopo anni di matrimonio, che sono stati ampiamente commentati sui media. La conclusione del procedimento segna un passaggio ufficiale nella fine di una delle coppie più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano.

Quella che per anni era stata raccontata come una delle storie d’amore più popolari dello spettacolo italiano è arrivata al suo passaggio più formale e, probabilmente, più simbolico. Francesco Totti e Ilary Blasi, protagonisti di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con nozze celebrate quasi come un evento reale, si sono ritrovati questa mattina davanti al tribunale di Roma per la prima udienza del procedimento di divorzio. Un incontro atteso, carico di significati, perché arriva dopo quattro anni segnati da tensioni, carte legali, ricostruzioni mediatiche e una separazione diventata rapidamente uno dei casi più seguiti dal pubblico. Davanti al giudice Gianluca Gelso, i due ex coniugi hanno partecipato a un’udienza durata circa due ore, senza però arrivare a una conciliazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Ilary Blasi e Francesco Totti il divorzio è imminente

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Entro un mese il giudice ratificherà il provvedimento ufficiale che scriverà definitivamente la parola fine alla loro unione. Le seconde nozze della conduttrice con Bastian Miller diventano un progetto sempre più concreto. x.com

Totti e Ilary Blasi in tribunale per l'udienza sul divorzio: entro un mese saranno liberi di risposarsi. Ma la causa per Rolex e mantimento figli va avantiLa fine di una fiaba romantica iniziata 21 anni fa con delle nozze da reali e poi trascinata nel melodramma delle cause in tribunale negli ultimi 4 anni. Francesco Totti e Ilary Blasi ... ilmessaggero.it

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