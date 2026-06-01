Il divario di genere si azzera con la laurea ma per le straniere il lavoro resta un miraggio I dati ISTAT

Da orizzontescuola.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo i dati ISTAT, il divario di genere nel mercato del lavoro si riduce con il conseguimento della laurea. Tuttavia, per le donne straniere, trovare un impiego rimane difficile. L’istruzione superiore contribuisce a livellare le differenze tra uomini e donne, ma non elimina le barriere occupazionali per le lavoratrici straniere. Il rapporto evidenzia che, anche con titoli accademici, molte donne straniere continuano a incontrare ostacoli nel trovare un’occupazione stabile.

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L’istruzione superiore è il grande equalizzatore tra uomini e donne nel mercato del lavoro italiano. Lo certifica l’Istat nel rapporto pubblicato sul proprio sito: tra i giovani 20-34enni con un basso titolo di studio (al più secondario inferiore), il tasso di occupazione maschile supera quello femminile di 34,1 punti (69,5% contro 35,4%). Tra i diplomati il divario scende a 17,8 punti (78,8% contro 61%). Tra i laureati, infine, la distanza si riduce a soli 4,1 punti: lavora l’84,7% degli uomini e l’80,6% delle donne. La stessa dinamica si osserva nella disoccupazione. Tra i giovani con titolo basso, il tasso maschile è del 15,2%, quello femminile del 22,4% (7,2 punti di differenza). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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