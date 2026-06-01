Il divario di genere si azzera con la laurea ma per le straniere il lavoro resta un miraggio I dati ISTAT

L’istruzione superiore è il grande equalizzatore tra uomini e donne nel mercato del lavoro italiano. Lo certifica l’Istat nel rapporto pubblicato sul proprio sito: tra i giovani 20-34enni con un basso titolo di studio (al più secondario inferiore), il tasso di occupazione maschile supera quello femminile di 34,1 punti (69,5% contro 35,4%). Tra i diplomati il divario scende a 17,8 punti (78,8% contro 61%). Tra i laureati, infine, la distanza si riduce a soli 4,1 punti: lavora l’84,7% degli uomini e l’80,6% delle donne. La stessa dinamica si osserva nella disoccupazione. Tra i giovani con titolo basso, il tasso maschile è del 15,2%, quello femminile del 22,4% (7,2 punti di differenza). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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“Nel Mezzogiorno occupato solo il 54% dei giovani”, il divario con il Nord supera i 27 punti. I dati ISTATNel Mezzogiorno, solo il 54% dei giovani tra 20 e 34 anni riesce a trovare un impiego, mentre al Nord Est la percentuale sale oltre il 80%.

Temi più discussi: Aumentano i salari ma anche il divario di genere: le donne guadagnano 10mila euro in meno; In Friuli Venezia Giulia si conferma il divario di genere: le donne dichiarano 10.200 euro in meno degli uomini; Caregiver familiare, l’Europa contro le disparità di genere; Divario di genere, in Friuli Venezia Giulia le donne dichiarano 10.200 euro in meno degli uomini.

In Italia il divario salariale di genere è tra i più bassi dell'Ue. Gli uomini guadagnano il 5,3% in più, contro una media dell'11,1%. Sotto l'Italia solo Lussemburgo, Belgio e Romania. Germania 15,6%, Francia 11,8%, Spagna 7,3%. Più alto in Estonia 18,8%. x.com

Problema di abilità? reddit

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