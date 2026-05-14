Un caso di hantavirus è stato segnalato a bordo di una nave da crociera partita dall’Argentina, attirando l’attenzione sulle malattie legate a questo virus. Il virologo ha dichiarato che non c’è motivo di allarmarsi, ma ha confermato che le autorità sono pronte a intervenire se necessario. La notizia ha riacceso il dibattito sulla diffusione di questa patologia e le misure di prevenzione adottate a livello sanitario.

Ancona, 14 maggio 2026 – Hantavirus, un nome che riporta alla mente le epidemie sudamericane e che è tornato d’attualità in questi giorni dopo il caso segnalato a bordo di una nave da crociera, la MV Hondius, salpata dall’Argentina. Ma c’è davvero da preoccuparsi anche in Italia? Lo abbiamo chiesto a Stefano Menzo, direttore del laboratorio di Virologia dell’ospedale di Torrette, uno dei centri di riferimento per la diagnosi molecolare delle malattie infettive nelle Marche. Dottor Menzo, dobbiamo temere questo virus? “Non è un virus nuovo, è un virus che si conosce per via delle epidemie che ci sono state in Sud America, in Cile. A bordo della crociera forse è stato scoperto tardi ma non credo che vedremo altri casi”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hantavirus, il virologo Menzo: “Nessun allarme, ma siamo pronti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Hantavirus, il ministero Salute: “Nessun allarme, siamo lontani da una pandemia”

Hantavirus, Schillaci “Per l'Italia il rischio è molto basso ma noi siamo pronti”ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio è molto basso, lo dicono le autorità sanitarie europee e lo confermiamo come noi come ministero alla Salute.

Si parla di: Hantavirus, il virologo Menzo: Nessun allarme, ma siamo pronti.

Dov’erano gli hantavirus prima che li scoprisse tutto il mondoDa un fiume coreano fino alla casa di Gene Hackman, la storia poco conosciuta di come li abbiamo scoperti, studiati e ci abbiamo avuto a che fare ... ilpost.it

Hantavirus, è già corsa al vaccino. Il virologo che lo sta sviluppando: Dati promettentiIl focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius ha rilanciato la corsa al vaccino contro questo virus che al momento non c'è ma potrebbe arrivare presto. Oltre all'interessamento dell'azie ... msn.com