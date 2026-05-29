La dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dal Congo e sottoposta a quarantena, è risultata negativa al test per il virus Ebola. Il ministero della Salute ha confermato che non ci sono motivi di allarme nel paese. La professionista era stata ricoverata allo Spallanzani, dove sono stati eseguiti gli accertamenti. Nessun altro caso sospetto è stato segnalato.

La dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata in Italia dal Congo e ricoverata per la quarantena allo Spallanzani è negativa al test sul virus Ebola effettuato presso la struttura. A comunicarlo è stato il ministero della Salute, dopo che in mattinata erano già trapelate notizie sul fatto che la dottoressa non presentava sintomi. La dottoressa di Msf negativa al test su Ebola. «È risultato negativo il test effettuato allo Spallanzani di Roma sulla dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all’Ebola», si legge nella nota del ministero, che ricorda che «si tratta di un medico chirurgo che non presenta sintomi, ma che ha comunque autorizzato l’esecuzione del test che è stato effettuato allo Spallanzani di Roma dove la dottoressa si trova ora per la quarantena». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ebola, la dottoressa rientrata dal Congo negativa al test. Il ministero ribadisce: «Nessun allarme nel nostro Paese»

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È negativo il test eseguito sulla dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo, che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all'Ebola. #ANSA x.com

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