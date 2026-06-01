Il Cus Torino ha vinto i Campionati Universitari, con Milano e Bologna che si sono aggiudicate rispettivamente il secondo e il terzo posto. Oltre tremila studenti-atleti hanno partecipato alle competizioni primaverili, svoltesi nelle ultime settimane. Le gare hanno coinvolto diverse discipline, con numerosi partecipanti provenienti da varie università italiane. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle squadre più meritevoli, mentre le competizioni hanno registrato un alto livello di partecipazione e interesse.

Si è chiusa con il successo del Cus Torino l’edizione 2026 dei Campionati Nazionali Universitari (CNU) Primaverili, ospitati dal 22 al 31 maggio tra Novara, Vercelli e Alessandria. Un evento diffuso, partecipato e di altissimo livello tecnico, che ha coinvolto 14 discipline, dagli sport individuali (atletica, judo, karate, lotta, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a volo) e i grandi sport di squadra (calcio a 5, calcio a 11, pallacanestro, pallavolo, rugby a 7), oltre alla novità degli scacchi, offrendo ogni giorno sfide combattute ed emozionanti fino all’ultimo punto. Il re del medagliere dei campionati è stato dunque il Cus Torino, protagonista assoluto della manifestazione con 49 medaglie complessive (12 ori, 15 argenti, 22 bronzi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Gazzetta.it - Il Cus Torino trionfa ai Campionati Universitari. Sul podio anche Milano e Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Altro oro per il Cus Ferrara ai Campionati nazionali universitari primaveriliIl Cus Ferrara ha vinto un'altra medaglia d'oro ai Campionati nazionali universitari primaverili, in corso nel Piemonte Orientale.

Cus Ferrara Triathlon protagonista ai Campionati universitari nazionaliIl Cus Ferrara Triathlon ha preso parte ai Campionati Nazionali Universitari 2026, tenutisi a Loano, e ha ottenuto risultati che hanno portato...

Temi più discussi: Cus Torino a due metri dalla gloria! Vince Parabiago, sfuma il sogno Elite; I Campionati nazionali universitari 2027 si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia, vince la candidatura congiunta dei Cus di Trieste e di Udine; Serie A: Parabiago e Cus Torino in finale per l'Elite; Per un posto nell’Elite: le semifinali dei playoff promozione della Serie A.

Il Cus Torino trionfa ai Campionati Universitari. Sul podio anche Milano e BolognaOltre tremila studenti-atleti hanno partecipato ai CNU Primaverili che si sono svolti negli ultimi dieci giorni tra Novara, Vercelli e Alessandria ... gazzetta.it

Campionati Universitari, vince Torino. Al secondo posto il Cus di Milano, terza BolognaCala il sipario sui CNU a Novara, Vercelli e Alessandria: dieci giorni di grande sport e sfide di altissimo livello ... corrieredellosport.it