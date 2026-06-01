Il cuore di via Ungaretti batte…a tavola Il successo della seconda edizione della cena di vicinato

Notizia in breve

La strada è stata chiusa al traffico e riempita di tavoli e sedie, creando un grande spazio condiviso. Il profumo della brace si diffonde nell'aria mentre le persone si riuniscono per mangiare insieme. Tra musica dal vivo e risate, molti cittadini partecipano alla seconda edizione della “cena di vicinato”, rendendo il centro di via Ungaretti un punto di incontro e socializzazione.