Il successo della cena di solidarietà a Fossa del Lupo | oltre 300 a tavola

Nella serata del 10 maggio, a Fossa del Lupo si è svolta una cena di solidarietà che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati alle Caritas locali. Durante la serata sono stati raccolti più di 6.500 euro, che saranno destinati alle attività di assistenza e sostegno della comunità. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e partecipato.

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