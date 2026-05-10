Il successo della cena di solidarietà a Fossa del Lupo | oltre 300 a tavola
Nella serata del 10 maggio, a Fossa del Lupo si è svolta una cena di solidarietà che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati alle Caritas locali. Durante la serata sono stati raccolti più di 6.500 euro, che saranno destinati alle attività di assistenza e sostegno della comunità. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e partecipato.
Arezzo, 10 maggio 2026 - . La raccolta fondi in favore delle Caritas ha superato i 6500 euro. È stata un successo la cena di solidarietà organizzata a Fossa del Lupo. Ieri, sabato 9 maggio, nella frazione cortonese si sono ritrovate oltre 300 persone a tavola. L’iniziativa è stata organizzata dalle Caritas del territorio cortonese (a cui sono destinati i proventi) con il Gs Juventina Fossa del Lupo e dall’Amministrazione comunale. Presenti insieme ai volontari delle associazioni anche il direttore della Caritas diocesana, Fabrizio Vantini, per l’Amministrazione...🔗 Leggi su Lanazione.it
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