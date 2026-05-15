Alla Passerini Landi il reading delle canzoni di Francesco De Gregori E qualcosa rimane

Mercoledì 20 maggio alle ore 17, presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si svolgerà un reading dedicato alle canzoni di Francesco De Gregori. L’evento è organizzato da bibliotecari e lettori, che leggeranno alcuni testi delle sue composizioni. La partecipazione è aperta al pubblico e l’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali della struttura. Nessuna altra attività o intervento è previsto durante l’iniziativa.

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Mercoledì 20 maggio alle 17, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, bibliotecari e lettori daranno vita a un reading di testi delle canzoni di Francesco De Gregori. La partecipazione è aperta a chiunque voglia leggere nell’occasione il testo di una delle indimenticabili canzoni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Il maggio dei libri”, eventi alla Biblioteca Passerini-LandiLa Biblioteca Passerini-Landi aderisce anche nel 2026 alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei libri”, promossa dal... Leggi anche: Gruppo di lettura alla Passerini Landi: incontro su "Maniac" Alla Passerini Landi il reading aperto delle canzoni di De GregoriPasserini Landi, mercoledì 20 maggio il reading delle canzoni di Francesco De Gregori E qualcosa rimane... - Mercoledì 20 maggio alle 17, presso il ... piacenzasera.it A Piacenza un viaggio nei 100 anni di radio alla Biblioteca Passerini LandiLa Biblioteca Passerini Landi di Piacenza ospita giovedì 14 maggio alle 18.00 l’incontro 100 anni di radio, appuntamento dedicato al secolo di vita (e oltre) del mezzo che ha trasformato il modo di ... fm-world.it