I primi fan di Vasco sono già arrivati a Ferrara, pronti per i concerti di venerdì e sabato. La maggior parte si trova nel parco dedicato all’evento, dove si svolge anche il piano di controllo e tutela degli animali promosso dall’Enpa. I sostenitori del cantante si sono radunati in diversi punti della città, creando un’area di attesa e preparazione in vista degli spettacoli. La presenza dei fan si fa sentire già in queste ore, mentre il conto alla rovescia continua.

I fan di Vasco, "una grande famiglia", come loro stessi si definiscono, sono già arrivati a Ferrara in attesa dei concerti di venerdì e sabato. L’area verde in via Canapa, a fianco dei Tre Campi, è diventata la loro base, dove campeggeranno in questi giorni. La gran parte è arrivata subito dopo la data zero di Rimini, già ieri nelle prime ore del giorno. Un totale stimato di un centinaio di fan. Armati di tende e materassini, sono pronti a vivere questa nuova avventura per Vasco. Due dei primi campeggiatori sono arrivati già il 27 maggio: hanno 33 e 35 anni, da Milano e da Frosinone. Sono diventati amici conoscendosi proprio ai concerti di Vasco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il conto alla rovescia. Vasco, ecco i primi fan. E nel parco il piano Enpa

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