Il consorzio che usava i soldi per accogliere i migranti per comprare borse firmate viaggi e soggiorni

Un consorzio che gestiva fondi destinati all’accoglienza dei migranti ha utilizzato i soldi per acquisti di beni di lusso, come borse firmate, e per pagare viaggi e soggiorni. I fondi destinati ai servizi assistenziali sono stati ridotti, mentre le risorse sono state impiegate per acquisti di alta moda e spostamenti. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e beni. Nessuna persona coinvolta è stata ancora formalmente accusata.

Risparmiavano sui servizi assistenziali da garantire ai migranti per comprare borse e prodotti di Hermès, Chanel e Prada o pagarsi viaggi e soggiorni. È quanto ha scoperto l'inchiesta della Procura regionale della Corte dei conti della Campania e della guardia di finanza. Gli inquirenti. 🔗 Leggi su Today.it

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