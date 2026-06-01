Il Comune di Milano ha dichiarato che il restauro del toro nella Galleria Vittorio Emanuele II non è ancora concluso. Nel frattempo, sui social si sono sollevate proteste contro i lavori in corso, mentre un cartello bianco copre una figura del mosaico sul pavimento. La copertura temporanea è visibile in alcune aree della galleria, dove si sta procedendo con interventi di restauro. La questione ha attirato l’attenzione di utenti online e di chi frequenta il luogo.

Un cartello bianco ricopre una figura sul pavimento elegante di mosaico della Galleria Vittorio Emanuele II. L'area è transennata. Qualcuno passa, scatta una foto al volo o lancia una monetina. Altri si fermano incuriositi e si chiedono cosa stia succedendo. "Ma perché lo hanno coperto?", domanda un anziano in pantaloncini e canottiera, osservando la zona delimitata. Sotto quel pannello c'è il celebre toro della Galleria, il cui restauro è finito nelle ultime ore al centro di polemiche, ironie e commenti al vetriolo sui social dopo la pubblicazione delle immagini. A innescare il dibattito è stato l'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano, Marco Granelli, che ha mostrato sui social le fotografie dell'intervento appena concluso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Il Comune di Milano difende il restauro del toro: "Non è ancora finito”. Ma i social già insorgono

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"Ma i testicoli dove sono?", sui social è polemica per il restauro del toro in Galleria a MilanoUn cartello bianco copre la figura di un toro in mosaico nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, suscitando polemiche sui social.

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