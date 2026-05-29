Perché tutti girano sui testicoli del toro in Galleria a Milano? La storia della tradizione più curiosa della città

Nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, si trova un mosaico con l’immagine di un toro. Molti passanti si fermano per girare sui testicoli rappresentati nel disegno. Questa tradizione è molto diffusa tra i visitatori, che spesso compiono questo gesto come segno di buona fortuna. La pratica si è consolidata come un’usanza popolare, attirando turisti e locali.

In Galleria Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal Duomo, c’è un gesto che chiunque passi per Milano deve fare almeno una volta: girare sui testicoli del toro raffigurato nel mosaico pavimentale. Una piroetta scaramantica, ripetuta ogni giorno da turisti e cittadini, che ha trasformato un dettaglio decorativo in una delle tradizioni più fotografate della città. Dietro quel movimento, apparentemente bizzarro, si nasconde una storia fatta di simboli, superstizione, rivalità e fortuna. Il toro della Galleria a Milano e il rito della fortuna: perché tutti fanno un giro sui suoi testicoli. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il mosaico pavimentale del toro rampante è uno degli emblemi più noti della Galleria Vittorio Emanuele II. 🔗 Leggi su Funweek.it

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