Il compleanno di Adriana Volpe | si presentano solo 3 vip del GF Chi sono la mega torta dove ha festeggiato

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Adriana Volpe ha festeggiato il suo 53° compleanno il 31 maggio 2026, mostrando un aspetto in forma. Solo tre vip del Grande Fratello sono stati presenti alla celebrazione. La festeggiata ha tagliato una grande torta, ma non sono stati resi noti i dettagli del luogo dove si è svolto il party. La giornata è trascorsa con pochi invitati, concentrandosi sulla ricorrenza personale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando si dice che il tempo sembra non passare. Adriana Volpe, ieri 31 maggio 2026, ha spento 53 candelina ma è più in forma che mai. La conduttrice, reduce dal successo al Grande Fratello Vip8, ieri ha festeggiato in un noto locale della Capitale. Quello che in molti hanno notato, però, è stata. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il compleanno di Emma: con chi ha festeggiato, la torta, le dolci parole della manager. I dettagliEmma ha festeggiato il suo compleanno con amici e familiari, condividendo una torta decorata con cura.

Lite nella Casa del GF Vip: Adriana Volpe contro Marco e Raul, “Cucinate solo per voi?”Durante una puntata del Grande Fratello Vip si è verificata una discussione tra Adriana Volpe e due coinquilini, Marco e Raul.

Temi più discussi: Adriana Volpe, la casa raffinata a Milano e quella con la figlia Giselle a Roma: il salone luminoso, il terrazzo con vista, la camera chic; Adriana Volpe, 53 anni e una forma strepitosa con corsa, corpo libero e alimentazione equilibrata; Lucia Ilardo in viaggio verso Roma: c’entra Adriana Volpe!; Adriana Volpe festeggia il compleanno: al party solo 3 ex gieffine.

adriana volpe il compleanno di adrianaGF Vip, Adriana Volpe festeggia il compleanno: alla festa presenti solo tre ex gieffineIl compleanno di Adriana Volpe ha acceso l’attenzione del mondo del gossip e della televisione. La conduttrice ha festeggiato i suoi 53 anni in un noto ristorante frequentato dai vip ... torresette.news

Adriana Volpe, la casa raffinata a Milano e quella con la figlia Giselle a Roma: il salone luminoso, il terrazzo con vista, la camera chicAdriana Volpe compie 53 anni. La conduttrice festeggia un nuovo compleanno circondata dall'amore della sua famiglia. Volto amatissimo del piccolo schermo, negli anni ha conquistato il pubblico con il ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web