Il compleanno di Adriana Volpe | si presentano solo 3 vip del GF Chi sono la mega torta dove ha festeggiato

Adriana Volpe ha festeggiato il suo 53° compleanno il 31 maggio 2026, mostrando un aspetto in forma. Solo tre vip del Grande Fratello sono stati presenti alla celebrazione. La festeggiata ha tagliato una grande torta, ma non sono stati resi noti i dettagli del luogo dove si è svolto il party. La giornata è trascorsa con pochi invitati, concentrandosi sulla ricorrenza personale.

Quando si dice che il tempo sembra non passare. Adriana Volpe, ieri 31 maggio 2026, ha spento 53 candelina ma è più in forma che mai. La conduttrice, reduce dal successo al Grande Fratello Vip8, ieri ha festeggiato in un noto locale della Capitale. Quello che in molti hanno notato, però, è stata. 🔗 Leggi su Today.it

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