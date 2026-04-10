Durante una puntata del Grande Fratello Vip si è verificata una discussione tra Adriana Volpe e due coinquilini, Marco e Raul. La conduttrice ha espresso commenti riguardo alla preparazione di un pranzo considerato “privato”, accusando gli altri di aver cucinato solo per loro. Marco e Raul hanno risposto sostenendo che si trattava di un malinteso e hanno cercato di chiarire la situazione.

Discussione accesa al Grande Fratello Vip dopo la preparazione di un pranzo 'privato'. Adriana Volpe critica i coinquilini, ma loro si difendono parlando di malinteso. A poche ore dall'inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip, nella casa non accenna a diminuire la tensione. Questa volta a scagliarsi contro i coinquilini è Adriana Volpe, che ha perso il controllo dopo aver scoperto che alcuni concorrenti stavano cucinando per loro stessi senza coinvolgere gli altri. Lo sfogo di Adriana Volpe contro i coinquilini I coinquilini presi di mira dalla conduttrice sono stati in particolare Marco Berry e Raul Dumitras. Adriana, infuriata per quanto aveva visto, si è avvicinata a Nicolò Brigante e Renato Biancardi, che nel frattempo si stavano godendo il sole in giardino, e ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lite nella Casa del GF Vip: Adriana Volpe contro Marco e Raul, “Cucinate solo per voi?”

GF Vip 2026, esplode la prima lite del Reality: Ibiza contro Raul a 24 ore dall’ingresso nella CasaÈ già caos al Grande Fratello Vip: dopo meno di 24 ore nella Casa, Ibiza e Raul si scontrano in cucina.

Gf Vip, lite in Casa, Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe ed Antonella Elia dal pianto isterico | VIDEOAntonella Elia si è messa a piangere disperata nella Casa del Gf Vip dopo una provocazione da parte di Alessandra Mussolini Con il passare dei giorni...

Temi più discussi: GFVip, caos nella Casa: Paola Caruso attacca Francesca Manzini Mi fai venire un infarto; Antonella Elia, lo scontro con Alessandra Mussolini: Buffona; Fai venire un infarto: al GFVip lite furiosa tra Caruso e Manzini. Interviene la Mussolini: il video è virale; Grande Fratello Vip, scherzo di Todaro scatena il caos: lite furiosa tra Francesca e Paola Caruso: Atteggiamenti da bestie!.

Lite nella notte nella casa del GF Vip : cos’è accaduto quella notte di così hot?Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata di ieri sera, la produzione ha mostrato un filmato notturno in cui il GF richiama alcuni concorrenti per atteggiamenti e ... ilvicolodellenews.it

Lite furiosa al Gf Vip, parole forti tra Francesca Manzini e Caruso | È un atteggiamento da bestieAncora un'altra lite nella Casa del Grande Fratello Vip. Paola Caruso e Francesca Manzini si sono dette parole forti e i toni si sono subito accesi. ilsussidiario.net

pensionato stacca con un morso l'orecchio del vicino di casa - facebook.com facebook

Fondamentale questo passaggio svelato l’8 gennaio, in pieno mercato invernale: la telefonata di #Elkann a #Spalletti dopo la vittoria in casa del #Sassuolo . Soddisfazione reciproca e tavola apparecchiata per il rinnovo x.com