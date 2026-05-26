Il compleanno di Emma | con chi ha festeggiato la torta le dolci parole della manager I dettagli

Emma ha festeggiato il suo compleanno con amici e familiari, condividendo una torta decorata con cura. La manager ha rivolto parole affettuose alla festeggiata, sottolineando il percorso fatto di impegno e sacrifici. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera semplice e intima, con momenti di allegria e riconoscenza. Non sono stati rivelati altri dettagli sulla location o eventuali regali ricevuti.

Ci sono compleanni che non sono solo numeri, ma tappe di un viaggio fatto di determinazione, lacrime e sacrifcio. Emma Marrone - per tutti Emma - taglia il traguardo dei 42 anni e lo fa nell'unico modo che conosce: circondata dall'allegria e dall'amore degli affetti più cari dell'ormai sua Milano. 🔗 Leggi su Today.it

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MIA CUGINA HA ROVINATO IL MIO COMPLEANNO prima di PARTIRE!! - by Charlotte M.

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Temi più discussi: Emma spiazza i fan con un messaggio (speciale) di compleanno. Ma la polemica su Ultimo non si placa; Il 25 maggio è il compleanno di Emma Marrone e Cillian Murphy; Buon compleanno Emma Marrone, 42 canzoni per renderle omaggio; Il vostro amore non è mai scontato, il messaggio di Emma nel giorno del suo compleanno.

Il 25 maggio per me era già giorno di festa tra il compleanno di mio nipote e quello di Emma ma oggi ho avuto anche il segui degli zorpi e quello dei vampiri per me possiamo ufficializzarla come data di festa nazionale. x.com

Emma Marrone una di noi: sulla torta di compleanno si fa scrivere Tanto non li dimostroDa anni ormai Emma Marrone ha lasciato il Salento per trasferirsi stabilmente a Milano ed è stato proprio lì che ha organizzato la festa di compleanno, riunendo gli amici più cari che vivono in città. fanpage.it

La mia torta di compleanno a tema emma!!! reddit

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