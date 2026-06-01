Il Como punta sugli italiani Pirola tra i nomi più caldi

Il Como si concentra sugli italiani per il mercato, con Pirola tra i nomi più in vista. Le nuove regole sulla composizione delle rose in Champions League influenzeranno le scelte di mercato del club nei prossimi giorni. La squadra valuta acquisti e cessioni in base a queste normative, che prevedono limiti specifici per i giocatori italiani nelle competizioni europee. La società sta monitorando attentamente le opportunità per rafforzare la rosa rispettando le regole.

Le regole sugli italiani da utilizzare per giocare in Champions League condizioneranno il mercato del Como nei prossimi giorni. Servono otto giocatori italiani, di cui quattro giovani fra i 15 e 21 anni, che siano stati per tre stagioni intere in serie A e altri quattro cresciuti nel settore giovanile del Como. Attualmente solo due sono gli azzurri nella rosa lariana a rispettare i requisiti: Goldaniga e Vigorito. Il presidente Suwarso e il ds Ludi cercheranno di trovare le migliori soluzioni in base alla possibilità del mercato. Fabregas ha più volte spiegato che il Como è sempre stato alla ricerca di giocatori italiani, ma ben pochi hanno le caratteristiche per giocare nel suo sistema di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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