Il ds Ludi | Vi spiego come sceglie i giocatori il Como e perché non punta sugli italiani

Il direttore sportivo di una squadra di calcio ha spiegato i criteri di selezione dei giocatori, affermando che il club preferisce puntare su talenti stranieri rispetto agli italiani. Durante un'intervista radiofonica, ha anche commentato le differenze tra i campionati spagnoli e italiani, sottolineando che in Spagna i giovani stranieri del 2005 hanno più spazio e vengono impiegati con maggior frequenza rispetto a quanto accade nel nostro paese.

Il ds del Como meraviglia Carlalberto Ludi in un'intervista Radio Radio svela metodi di lavoro, prospettive e ambizioni della squadra guidata da Cesc Fabregas: "Lavoriamo duro per far crescere questa squadra, ma ad agosto non avremmo mai pensato di ritrovarci a questo punto. Sapevamo di avere qualità tecniche in squadra e che l'allenatore è bravissimo a valorizzare i ragazzi ma ci stiamo giocando il quarto posto, anche se la strada è ancora lunga. Perché abbiamo pochi italiani in squadra? Il tema è più complesso rispetto alle scelte di mercato. C’è una dinamica finanziaria, con regole interne che limitano gli investimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il ds Ludi: "Vi spiego come sceglie i giocatori il Como e perché non punta sugli italiani" Articoli correlati André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego»André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Leggi anche: Como, il ds Ludi rivela: “Volevamo Vergara a titolo definitivo, ma il Napoli ha detto no”