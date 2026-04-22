Juventus | Lewandowski tra i nomi più caldi

Il nome di Robert Lewandowski resta tra i più accreditati per il prossimo mercato estivo. Recentemente, anche i bookmaker hanno iniziato a ipotizzare un possibile trasferimento dell’attaccante in Serie A, considerando questa opzione come una delle più probabili. La sua presenza in questa lista di nomi caldi si caratterizza per le voci che circolano e le scommesse che puntano su un suo eventuale cambio di maglia.

Il nome di Robert Lewandowski continua a essere uno dei più caldi del prossimo mercato estivo e, nelle ultime ore, anche i bookmaker hanno iniziato a delineare uno scenario piuttosto chiaro: il futuro dell’attaccante potrebbe davvero passare dalla Serie A. Secondo le principali agenzie di scommesse, il trasferimento di Lewandowski L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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