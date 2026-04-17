Como i convocati per il Sassuolo | assente Sergi Roberto rientrato l' allarme Diego Carlos

A Como, sono stati annunciati i giocatori convocati da Fabregas per la partita contro il Sassuolo, in programma questa sera alle 18.30 al Mapei. Tra i convocati non figura Sergi Roberto, mentre è stato confermato il rientro di Diego Carlos, che aveva accusato un infortunio. Complessivamente, sono 23 i calciatori che si presentano a disposizione del tecnico per la sfida.

Il Como si prepara a scendere in campo per la 33ª giornata di Serie A in cui sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium. Calcio d'inizio previsto alle 18.30 di questa sera. Fabregas dovrà fare a mano, oltre al lungodegente Addai che ha terminato la stagione in anticipo, anche di Sergi Roberto. Recuperato invece Diego Carlos che era uscito acciaccato dalla sfida con l'Inter dello scorso weekend. Ecco tutti i convocati del Como. Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina; Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt; Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha; Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, i convocati per il Sassuolo: assente Sergi Roberto, rientrato l'allarme Diego Carlos Notizie correlate Fiorentina Como LIVE 1-1: Sergi Roberto risponde a Piccoli!Amorim Genoa, affare fatto! Fumata bianca per il nuovo centrocampista: le cifre dell’operazione dall’Alverca Parma, doppio colpo di mercato per i... Fiorentina Como LIVE 1-1: Sergi Roberto risponde a Piccoli! Inizia il secondo tempoMercato Genoa, si riaccendono le sirene estere su Norton-Cuffy: può dire addio già a gennaio! Ecco chi lo vuole Como, il ds Ludi spiega: «La... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Como, Sergi Roberto: Obiettivo mantenere il quarto posto, Fabregas un modello; Como, verso la sfida di Coppa Italia con l'Inter da valutare Sergi Roberto: è out per il Sassuolo; Como, senti Sergi Roberto: La Champions sarebbe storica. Fabregas? Per me è un riferimento; Sergi Roberto: L'uomo della Champions Streaming | DAZN IT. Como, i convocati per il Sassuolo: assente Sergi Roberto, rientrato l'allarme Diego CarlosSono 23 i giocatori a disposizione di Fabregas per la sfida di questa sera alle 18.30 al Mapei Stadium ... msn.com Como, i convocati di Fabregas: Sergi Roberto assente a sorpresa, c'è Diego CarlosMister Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani col Sassuolo, in programma alle ore 18.30 e valida. tuttomercatoweb.com - | Como 1907 al "Mapei Stadium" senza Sergi Roberto e Lahdo #Calcio #SerieA #SassuoloComo #convocati #SergiRoberto #Como #CalcioComo #como1907 facebook Como, verso la sfida di Coppa Italia con l'Inter da valutare Sergi Roberto: è out per il Sassuolo x.com