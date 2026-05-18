Il sogno può continuare L’acuto di Alberto Moreno fa volare altissimo il Como

Il Como ha vinto 1-0 contro il Parma, con un gol di Moreno, e si è posizionato al quinto posto in classifica. La partita è stata combattuta e difficile per entrambe le squadre. La vittoria consente al Como di approfittare della sconfitta della Juventus e di mantenere le speranze di qualificazione europea. La rete decisiva è arrivata in un momento cruciale, e la squadra si mantiene in corsa per un piazzamento in Champions League.

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Battendo non senza fatica il coriaceo Parma di misura (1-0) grazie alla rete di Moreno, il Como balza al quinto posto approfittando dello scivolone della Juventus e rimane in corsa per la Champions League. Si deciderà tutto domenica prossima a Cremona, in una partita decisiva senza la presenza dei tifosi lariani, per disposizioni della autorità. E sarà una settimana lunghissima, con un sogno interminabile che quasi non fa dormire i tifosi lariani. Quella di ieri è stata una partita difficile e dai due volti, con il primo tempo senza occasioni e una ripresa piena di emozioni, condita dall’arrivo dei risultati dagli altri campi. Il Como parte subito con un gran pressione verso la porta di Suzuki ed ottiene tre calci d’angolo però senza esito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sogno può continuare. L’acuto di Alberto Moreno fa volare altissimo il Como ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA Sullo stesso argomento Leggi anche: Como, basta Moreno per battere il Parma Moreno tiene il Como in corsa Champions, Parma battuto 1-0Como – Il Como battendo il Parma per 1 a 0 rimane in corsa per la Champions grazie alla rete di Moreno e alla sconfitta della Juventus.