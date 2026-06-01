Il cofanetto completo di Squadra Antimafia è gratis su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity è disponibile gratuitamente il cofanetto completo di tutte le otto stagioni di Squadra Antimafia. La serie ha lanciato Rosy Abate, uno dei personaggi più noti della fiction italiana.

È la serie che ha lanciato Rosy Abate, uno dei personaggi più iconici della serialità nostrana. Le otto stagioni di Squadra Antimafia sono disponibili nel cofanetto completo di Mediaset Infinity. Trama di Squadra Antimafia. Claudia Mares (Simona Cavallari), Vice Questore della mobile di Roma con un passato da scorta in Sicilia, è richiamata a Palermo da Stefano Lauria (Massimo Poggio), suo vecchio collega, per indagare sulla scomparsa di un ingegnere delle telecomunicazioni. Lauria viene ucciso, purtroppo prima che possa parlare a Claudia di ciò che aveva scoperto. Claudia prende il suo posto a capo della Duomo, la squadra che arrestò Provenzano composta da Alfiere (Ninni Bruschetta), Africa (Marco Leonardi), Gigante (Lele Vannoli) e Viola (Silvia De Santis). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Riassunto Squadra antimafia - Stagione 2

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