Elisa di Rivombrosa è disponibile ora su Mediaset Infinity in un cofanetto completo. La serie televisiva, trasmessa nei primi anni 2000, è considerata una delle fiction di maggior successo nel panorama italiano. La produzione ha avuto un forte impatto sulla narrativa romantica in costume, diventando un punto di riferimento nel genere. La messa a disposizione del cofanetto permette di accedere all’intera serie in un’unica soluzione.

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Il cofanetto completo della serie che riscritto le regole del romance in costume in Italia è disponibile su Mediaset Infinity Elisa di Rivombrosa non è stata solo una fiction di successo dei primi anni 2000, ma un vero fenomeno culturale che ha riscritto le regole del romance in costume in Italia. Puoi riscoprire integralmente una delle produzioni più iconiche della serialità italiana con il cofanetto completo su Mediaset Infinity. È disponibile qui. L’amore sognato, quello che sfida le convenzioni e la morte stessa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elisa di Rivombrosa, il cofanetto completo su Mediaset Infinity

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Lucrezia sceglie Maria come sua cameriera personale (Elisa di Rivombrosa - 2a stagione)

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Come al solito non cambierà nulla....io vorrei solo farvi pensare adesso i programmi sono finiti ...ma se ci fosse una serie TV di quelle andate in onda anni fa che tutti si ricordano una fra tutte elisa di Rivombrosa..avremmo accettato una cosa del genere? #LaR x.com

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