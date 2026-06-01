i liceali il cofanetto completo su mediaset infinity

La serie televisiva “I Liceali” è stata trasmessa su Canale 5 dal 2008 al 2011. Racconta la vita di un gruppo di studenti di un liceo romano e dei loro insegnanti, affrontando temi come drammi adolescenziali e dinamiche familiari e scolastiche. Ora il cofanetto completo della fiction è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I Liceali è stata una fiction di Canale 5 andata in onda tra il 2008 e il 2011 che raccontava, tra drammi adolescenziali e dinamiche familiari e scolastiche, la vita di un gruppo di studenti di un liceo romano e dei loro insegnanti. Ha rappresentato un tentativo riuscito di avvicinarsi al teen drama contemporaneo. Tutte e tre le stagioni sono disponibili nel cofanetto completo su Mediaset Infinity. Trama de I Liceali. È la storia di Antonio Cicerino (Giorgio Tirabassi) un professore di italiano di provincia, vedovo, che viene trasferito dall’istituto Tecnico per Geometri di Roccasecca al Liceo Colonna che si trova in uno dei quartieri più eleganti di Roma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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