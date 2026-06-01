Il cocco di Schlein la farà grossa clamoroso sondaggio sul Pci e Leone | quindi oggi…

Un sondaggio pubblicato oggi rivela che il Partito Comunista Italiano e Leone ottengono risultati significativi nei sondaggi di opinione. Nel frattempo, un esponente politico commenta il dibattito interno al Movimento 5 Stelle, sottolineando come le divergenze sul passato, tra decreti sicurezza e il governo Draghi, siano evidenti. La discussione riguarda le differenze di impostazione tra i due schieramenti e il loro rapporto con il passato politico.

Sentite Renzi: “Dentro il Movimento 5 stelle c'è un dibattito, come è normale che sia, visto che il passato ci divide dal ‘nostro' Draghi ai loro decreti sicurezza. Ma è lo stesso clima che c'è tra i nostri sostenitori rispetto all'alleanza con loro. In questi casi gli aspetti personali non contano: faccio politica e so che il centrosinistra unito vince, il centrosinistra diviso perde. La matematica ha le sue regole. Chi divide oggi il centrosinistra regala il Quirinale a Meloni e ai sovranisti: io non accetterò mai di essere complice di questa follia”. Sono veramente dispiaciuto, perché ritenevo - ho ritenuto - Renzi un buon politico capace di andare oltre la tattica politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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