Il Cesv compie 25 anni | parte la call per T?qa la giornata che accende il volontariato giovane
Il Cesv ha festeggiato 25 anni e ha annunciato l’avvio di una call per “T?qa”, una giornata dedicata al volontariato giovanile. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani e a promuovere attività di volontariato. La celebrazione si trasforma in un momento di confronto e scambio di idee, con l’obiettivo di stimolare nuove proposte e iniziative nel settore.
Un compleanno che diventa progetto, e un anniversario che si trasforma in laboratorio di idee condivise. Il CESV Messina celebra nel 2026 i suoi 25 anni di attività con un calendario di iniziative diffuse lungo l’intero anno, pensate per mettere in relazione persone, associazioni, territori e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
‘Bimbimbici’ compie 25 anni e festeggia con una giornata dedicata alle famiglieQuest’anno, la manifestazione dedicata alle famiglie e alle biciclette celebra il suo ventesimo quinto anniversario.
Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa. E l’IUE di Firenze compie 50 anniIl 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, che ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950, considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea.