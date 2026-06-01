Il Cesv compie 25 anni | parte la call per T?qa la giornata che accende il volontariato giovane

Notizia in breve

Il Cesv ha festeggiato 25 anni e ha annunciato l’avvio di una call per “T?qa”, una giornata dedicata al volontariato giovanile. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani e a promuovere attività di volontariato. La celebrazione si trasforma in un momento di confronto e scambio di idee, con l’obiettivo di stimolare nuove proposte e iniziative nel settore.