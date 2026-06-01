Il Cesv compie 25 anni | parte la call per T?qa la giornata che accende il volontariato giovane

Da messinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Cesv ha festeggiato 25 anni e ha annunciato l’avvio di una call per “T?qa”, una giornata dedicata al volontariato giovanile. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani e a promuovere attività di volontariato. La celebrazione si trasforma in un momento di confronto e scambio di idee, con l’obiettivo di stimolare nuove proposte e iniziative nel settore.

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Un compleanno che diventa progetto, e un anniversario che si trasforma in laboratorio di idee condivise. Il CESV Messina celebra nel 2026 i suoi 25 anni di attività con un calendario di iniziative diffuse lungo l’intero anno, pensate per mettere in relazione persone, associazioni, territori e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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