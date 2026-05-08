‘Bimbimbici’ compie 25 anni e festeggia con una giornata dedicata alle famiglie

Quest’anno, la manifestazione dedicata alle famiglie e alle biciclette celebra il suo ventesimo quinto anniversario. L’evento, previsto per una giornata intera, si terrà nella città, coinvolgendo bambini e genitori in attività all’aperto. Un’occasione per promuovere l’uso della bicicletta e il movimento tra le famiglie locali, con iniziative specifiche pensate per tutte le età. La giornata si svolgerà in diversi punti della città, con momenti di intrattenimento e attività sportive.

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