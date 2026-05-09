Il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, che ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950, considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea. A Firenze, l’Istituto Universitario Europeo compie 50 anni. Questa ricorrenza sottolinea il ruolo dell’Europa nell’ambito della cooperazione internazionale e dell’integrazione tra i Paesi membri. La giornata rappresenta un momento di riflessione sulla storia e sull’attuale percorso dell’Unione.

Firenze, 9 maggio 2026 – Oggi ricorre la Giornata dell'Europa, che ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950, atto fondativo dell'Unione Europea da cui prese avvio il processo di integrazione europea. E quest’anno l'Istituto universitario europeo (IUE o nel più usato acronimo inglese EUI, European University Institute) celebra il cinquantesimo anniversario. Nato nel 1976 da un’idea innovativa di ricerca, oggi è un punto di riferimento internazionale per le scienze sociali e umane, nonché un luogo di dialogo tra accademia, istituzioni e società civile. Tanti gli eventi dal 7 maggio ad oggi tra Firenze e Fiesole per riflettere su passato, presente e futuro dell’Europa e sul valore e sul ruolo e dell'università nella società di oggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa. E l’IUE di Firenze compie 50 anni

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