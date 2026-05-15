Durante un convegno su minori ed educazione tenutosi a Palazzo Giustiniani, la seconda carica dello Stato ha fatto un commento che ha suscitato critiche. Ignazio La Russa, nel suo discorso, ha detto: “Farò una seduta a tre con Gelmini a Carfagna, non male farla con loro…”. Successivamente, ha aggiunto che si tratta di “malizia negli occhi di chi guarda”. La parlamentare organizzatrice dell’evento ha poi risposto con una dichiarazione sulla sua interpretazione delle parole.

Palazzo Giustiniani. La seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, è chiamata a fare gli onori di casa per un convegno su minori ed educazione organizzato dalla deputata di Noi Moderati, Mara Carfagna. In platea c’è anche l’ex ministra berlusconiana, Mariastella Gelmini, che fino a un paio d’anni fa militava in Azione. A un certo punto il presidente del Senato, annunciando di dover andare via anticipatamente, dice: “Mi hanno promesso Mara e Stella che mi riferiranno, faremo una seduta apposta, a tre, che non è male con la Gelmini e la Carfagna.” ammiccando verso il pubblico. Fiorella Zabatta d i Avs ha parlato di “machismo da osteria. Che la seconda carica dello Stato si senta in diritto di ironizzare su una ‘seduta a tre’ con le colleghe Carfagna e Gelmini è di uno squallore rivoltante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’allusione sessista di La Russa: “Farò una seduta a tre con Gelmini a Carfagna, non male farla con loro…”. Poi replica: “Malizia negli occhi di chi guarda”

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