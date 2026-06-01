Il Castello Xirumi Serravalle Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno in una dimora spettacolare

Il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà in una dimora spettacolare tra poco più di un mese. La coppia, già genitori del piccolo Cesare nato nel 2023, si sposerà nel castello Xirumi di Serravalle. La cerimonia è programmata per una data imminente, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul programma.

Poco più di un mese. Si sta avvicinando velocemente l’atteso matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che coroneranno così il loro amore dopo la nascita del piccolo Cesare nel 2023. La coppia vuole che tutto sia perfetto e per delle nozze con la N maiuscola non potevano certo affidarsi a. 🔗 Leggi su Today.it

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Il matrimonio da sogno di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

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