Aurora Ramazzotti dice sì a Goffredo Cerza | la data e i preparativi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono ufficialmente fidanzati e si preparano al matrimonio in Sicilia. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi e coinvolgerà numerosi ospiti noti del mondo dello spettacolo. Sono state adottate misure di sicurezza particolarmente rigide per garantire la privacy dell’evento. Tra i preparativi si parla di una sorpresa speciale che sarà svelata il giorno delle nozze. La data scelta è stata comunicata e i dettagli sui festeggiamenti sono ancora riservati.

. Tutti i dettagli emersi sull’attesissimo matrimonio di Aurora Ramazzotti in Sicilia, tra ospiti famosi, misure di sicurezza straordinarie e una sorpresa incredibile che lascerà tutti senza parole. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si preparano a scrivere una delle pagine più attese dell’estate italiana, un matrimonio che promette di unire emozione privata e scenografia da grande evento. Il 4 luglio, in Sicilia, la coppia dirà sì dopo nove anni di vita condivisa e la nascita del piccolo Cesare, in un intreccio di affetti che ha già conquistato il pubblico. Lontani dall’idea di una cerimonia raccolta e minimalista, i due hanno scelto una dimensione più ampia e immersiva, trasformando le nozze in un lungo fine settimana di celebrazioni nel cuore più raffinato dell’isola. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Aurora Ramazzotti sotto scacco: Cesare ha già deciso tutto (e lei è rassegnata)

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