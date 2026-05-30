Il Prefetto ha impedito a Kanye West e Travis Scott di esibirsi all’Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dopo le richieste del Codacons e della Comunità ebraica, che hanno evidenziato possibili rischi legati a dichiarazioni e comportamenti dei due artisti. Le autorità di pubblica sicurezza hanno valutato che l’evento potesse provocare tensioni o tensioni sociali. La decisione è stata comunicata prima dell’orario previsto per gli spettacoli.

? Punti chiave Perché il Codacons e la Comunità ebraica hanno chiesto il blocco?. Quali rischi specifici hanno individuato le autorità per la sicurezza pubblica?. Chi ha influenzato la decisione finale del Prefetto Salvatore Angieri?. Come cambierà il programma del Pulse of Gaia Festival dopo l'annullamento?.? In Breve Comitato per l'ordine e la sicurezza riunito il 25 maggio scorso. Codacons e Comunità ebraica di Modena e Reggio hanno presentato istanze. RCF Arena può ospitare circa 103.000 spettatori per i concerti. Decisione basata sull'articolo 2 del TULPS per prevenire contromanifestazioni urbane. Il Prefetto Salvatore Angieri ha disposto il divieto dei concerti di Kanye West e Travis Scott presso la RCF Arena di Reggio Emilia, annullando le esibizioni previste per il 17 e il 18 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: il Prefetto blocca Kanye West e Travis Scott all’Arena

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Kanye West e Travis Scott fermati a Reggio Emilia: concerti vietati per sicurezzaI concerti di Kanye West e Travis Scott previsti il 17 e 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia sono stati annullati.

Temi più discussi: Elezioni Amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Sono stati annullati i concerti di Travis Scott e Kanye West a Reggio Emilia; Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia, la prefettura vieta i concerti; Rcf Arena nel caos: il prefetto di Reggio vieta i concerti di Kanye West e Travis Scott.

Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia. La decisione del Prefetto dopo le istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica. I live in programma il 17 e 18 luglio alla Rcf Arena #ANSA x.com

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