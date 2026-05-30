Reggio Emilia | il Prefetto blocca Kanye West e Travis Scott all’Arena

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Prefetto ha impedito a Kanye West e Travis Scott di esibirsi all’Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dopo le richieste del Codacons e della Comunità ebraica, che hanno evidenziato possibili rischi legati a dichiarazioni e comportamenti dei due artisti. Le autorità di pubblica sicurezza hanno valutato che l’evento potesse provocare tensioni o tensioni sociali. La decisione è stata comunicata prima dell’orario previsto per gli spettacoli.

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? Punti chiave Perché il Codacons e la Comunità ebraica hanno chiesto il blocco?. Quali rischi specifici hanno individuato le autorità per la sicurezza pubblica?. Chi ha influenzato la decisione finale del Prefetto Salvatore Angieri?. Come cambierà il programma del Pulse of Gaia Festival dopo l'annullamento?.? In Breve Comitato per l'ordine e la sicurezza riunito il 25 maggio scorso. Codacons e Comunità ebraica di Modena e Reggio hanno presentato istanze. RCF Arena può ospitare circa 103.000 spettatori per i concerti. Decisione basata sull'articolo 2 del TULPS per prevenire contromanifestazioni urbane. Il Prefetto Salvatore Angieri ha disposto il divieto dei concerti di Kanye West e Travis Scott presso la RCF Arena di Reggio Emilia, annullando le esibizioni previste per il 17 e il 18 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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