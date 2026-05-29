I concerti di Kanye West e Travis Scott sono stati vietati a Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal Prefetto, senza specificare i motivi ufficiali. Le due esibizioni previste non si terranno nel territorio comunale. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un avviso ufficiale, senza indicare eventuali sanzioni o responsabilità. La scelta riguarda esclusivamente gli eventi in programma nella città.

Brutte notizie per i fan italiani di Kanye West, come per quelli di Travis Scott. Il Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri, a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, che hanno espresso rilievi in merito al concerto del rapper Kanye West previsto per il 18 luglio presso la RCF Arena di Reggio Emilia nell’ambito del ‘Pulse of Gaia Festival’, ha convocato il 25 maggio 2026 una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro è stato dedicato all’esame dei profili di ordine e sicurezza pubblica connessi al concerto dell’artista statunitense e all’evento di Travis Scott, anch’esso programmato presso la RCF Arena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kanye West e Travis Scott: concerti vietati a Reggio Emilia

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Kanye West/Ye ft. Travis Scott - Father (Clean)

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