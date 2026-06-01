il caso garlasco e la consulenza psichiatrica su andrea sempio differenza con la perizia e i suoi limiti

Andrea Sempio ha deciso di non partecipare alla consulenza psichiatrica richiesta dalla Procura. La consulenza, intesa come valutazione psichiatrica, si differenzia dalla perizia, che invece mira a ricostruire i fatti e le responsabilità. La consulenza psichiatrica può essere limitata a valutazioni di carattere clinico e non fornisce necessariamente una ricostruzione dettagliata degli eventi. La perizia, invece, ha un ruolo più ampio e può essere soggetta a limiti specifici in base alla richiesta e alla metodologia adottata.

Andrea Sempio non si sottoporrà alla consulenza psichiatria chiesta dalla Procura. Ma nel complicato intreccio dell’indagine bis sul delitto di Garlasco, vale la pena precisare la differenza tra consulenza e perizia, visto che i due strumenti giuridici hanno pesi diversi nell’ambito dell’inchiesta e dei procedimenti giudiziari. Garlasco, la consulenza psichiatrica chiesta dalla Procura Garlasco, la differenza tra consulenza tecnica e perizia Perché Sempio ha rifiutato di sottoporsi alla consulenza tecnica Garlasco, la consulenza psichiatrica chiesta dalla Procura La consulenza psichiatrica su Andrea Sempio è stata chiesta, nei giorni scorsi, dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco News: Consulenza Psichiatrica per Andrea Sempio e Scene di lotta di classe in televisione

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