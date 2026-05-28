Caso Garlasco perché la Procura ha chiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

La Procura ha richiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio nel caso Garlasco. Si cercano eventuali condizioni patologiche che possano influenzare le capacità di intendere e di volere dell’indagato. La richiesta di questa perizia ha provocato un allungamento dei tempi dell’inchiesta. La decisione si inserisce nel percorso di verifiche sul suo stato mentale.

Gli inquirenti vogliono verificare eventuali condizioni patologiche che possano incidere sulla capacità di intendere e di volere dell’indagato: la decisione allunga i tempi dell’inchiesta. Una decisione che ha sorpreso anche i legali di Andrea Sempio e che rischia di allungare ulteriormente i tempi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto una nuova consulenza tecnica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. A comunicarlo è stato il procuratore Fabio Napoleone attraverso una nota ufficiale nella quale viene annunciata la nomina del professor Roberto Catanesi, medico psichiatra incaricato di svolgere accertamenti sulle condizioni dell’indagato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Caso Garlasco, per la Procura il caso è chiuso

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