Garlasco la Procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio
La Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. La scelta arriva nel quadro delle verifiche sulla sua eventuale capacità mentale al momento dei fatti. La relazione sarà affidata a uno specialista e si attende di conoscere le conclusioni. La richiesta di consulenza è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.
AGI - Sviluppi nel caso Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull' omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, i pm dispongono una perizia psichiatrica su Sempio . Il procuratore Fabio Napoleone spiega in una nota che i consulenti dovranno valutare “l'eventuale sussistenza, in capo all'indagato, di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione; la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati; l'eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale ”. 🔗 Leggi su Agi.it
Notizie e thread social correlati
Garlasco, depositata dai carabinieri la nuova consulenza su Andrea SempioI carabinieri hanno depositato una nuova consulenza nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una consulenza personologica: una psicoterapeuta-criminologa analizzerà il suo comportamentoA Roma, una psicoterapeuta-criminologa sta lavorando su una consulenza riguardante il comportamento di Andrea Sempio.
Si parla di: Garlasco in Tv, la 'leggenda' sui capelli nel lavandino e la loro sparizione. Infante sbotta: Una continua minaccia, non è più accettabile.
Garlasco, la Procura dispone la consulenza psichiatrica su Andrea SempioLa Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull' omicidio di Chiara Poggi . Cosa ... gazzettadelsud.it
Sempio, consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Vanno accertate le sue condizioni patologicheDelitto Garlasco, un nuovo caso. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato ... msn.com