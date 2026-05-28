garlasco la procura dispone una consulenza psichiatrica su andrea sempio

Notizia in breve

La Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. La scelta arriva nel quadro delle verifiche sulla sua eventuale capacità mentale al momento dei fatti. La relazione sarà affidata a uno specialista e si attende di conoscere le conclusioni. La richiesta di consulenza è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.