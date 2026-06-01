Un uomo di 45 anni è stato denunciato ad Alcamo per aver simulato di essere un agente armato. La polizia ha sequestrato oggetti considerati atti ad offendere. La denuncia riguarda usurpazione di funzione e porto di strumenti pericolosi.

Un uomo di 45 anni è stato denunciato ad Alcamo per usurpazione di funzione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre si aggirava armato di una pistola priva di tappo rosso, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine. Il controllo e la perquisizione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria condotta dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un individuo sospetto armato in città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso del 45enne che si fingeva un agente armato ad Alcamo: denunciato per usurpazione di funzione

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