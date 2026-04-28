Un uomo è stato denunciato dopo aver modificato alcuni cartelli stradali nella notte ad Alcamo, nel Trapanese. La sua passione per i cartelli si è manifestata quando, armato di scala e cacciavite, ha rimosso uno stop vicino a casa sua. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo identificamento e alla contestazione delle azioni compiute. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti o danni materiali in seguito a questi episodi.

La passione di quest'uomo per i cartelli stradali è iniziata vicino casa, ad Alcamo, nel Trapanese. Non gli piaceva uno stop e così, armato di scala e cacciavite, lo ha fatto sparire. Il problema è che poi ci ha preso gusto, tanto da voler sistemare la viabilità cittadina a modo suo, generando confusione e disagi tra gli automobilisti. I carabinieri della sezione radiomobile di Alcamo hanno denunciato un 45enne con invalidità, disoccupato, incensurato, ora accusato dalla procura di Trapani di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alcamo (Trapani), invertiva i cartelli stradali nella notte: denunciato

Invertiva i segnali stradali agli incroci: preso l'uomo che agiva di notte

Notizie correlate

L’educazione civica arriva sui cartelli stradaliUna persona, potrebbe essere chiunque di noi, distrattamente o volutamente, getta un involucro a terra, parcheggia malamente impedendo il passaggio,...

Cartelli stradali 'scomparsi', lettera ai commissari prefettiziL'ex capogruppo Fdi Pasquale Napoletano: "Via Lorenzetti e la mezzeria sinistra di via Santonastaso non appartengono al Comune di Caserta" E’...

Panoramica sull’argomento

Invertiva i segnali stradali agli incroci: l'uomo, che agiva di notte, è stato sorpreso in flagranza dai carabinieriAd Alcamo (Trapani), per giorni, alcuni automobilisti avevano segnalato anomalie e inversioni improvvise nella segnaletica stradale verticale, con situazioni potenzialmente pericolose agli ... leggo.it

Smonta e rimonta cartelli stradali, bloccato nella notte ad AlcamoSpostava e invertiva i segnali stradali durante la notte, creando confusione agli automobilisti. I carabinieri di Alcamo hanno denunciato un uomo del posto con ... trapani.gds.it