Il caro-casa allontana il ceto medio e spesso ristrutturare non conviene | lo scenario tra Emilia Romagna e Marche

Il costo delle case in Emilia Romagna e Marche aumenta in modo rapido, spingendo molti nel ceto medio a rinunciare all’acquisto o alla ristrutturazione. Secondo dati recenti, i prezzi immobiliari sono cresciuti del 15% nell’ultimo anno, rendendo difficile per le famiglie investire nella propria abitazione. La convenienza di ristrutturare si riduce, poiché i costi sono aumentati più delle possibilità di recupero. La crisi del mercato immobiliare si traduce in una riduzione delle transazioni e in un allungamento dei tempi di vendita.

Bologna, 1 giugno 2026 – L’allarme lanciato dal Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta sul possibile ritorno dell’inflazione fino al 6% non riguarda soltanto il carrello della spesa. Il settore delle costruzioni e, di conseguenza, il mercato immobiliare rischiano di assorbire in modo permanente questi rincari. L’analisi: gli aumenti dei costi edilizi non si riassorbono dopo la crisi energetica. Semplificando, l’analisi di Fondazione B.Live mostra come i costi edilizi incorporino mediamente l’11% degli aumenti dei beni energetici. La crisi energetica del 2022 ha determinato incrementi dei costi di costruzione compresi tra il 21% e il 23%, aumenti che non si riassorbono terminata la fase emergenziale, ma si consolidano lungo l’intera filiera, dall’acciaio ai trasporti, fino ai materiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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