Comuni montani esclusi scatta il ricorso | Emilia-Romagna e Marche contro i nuovi criteri

Alcuni comuni montani situati in Emilia-Romagna e Marche hanno deciso di presentare ricorso contro i recenti criteri stabiliti dal governo per l’inclusione nelle aree montane. Questi territori, noti per boschi, natura e paesaggi suggestivi, sono stati protagonisti di serie televisive di successo, ma non sono stati riconosciuti come montagna ai fini delle nuove norme. La decisione è arrivata dopo aver valutato che non rientrano nelle classificazioni stabilite.

Boschi, natura e panorami incantevoli, divenuti il set di fortunate serie tv, come “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio protagonista, ma non abbastanza “montagna” per ottenere questa classificazione da parte del governo. Scatta l’azione legale contro i nuovi criteri di classificazione dei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Marche, comuni montani: sindaci esclusi a colloquio con AcquaroliSono partiti in 29 con direzione Palazzo Raffaello, Ancona, la sede del consiglio della Regione Marche. Esclusione dai comuni montani, da Vallefoglia scatta il ricorsoDa Vallefoglia scatta il ricorso contro il decreto attuativo approvato mercoledì nella seduta del consiglio dei Ministri per la definizione delle... L’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna incontra il neo segretario dell’autorità di Bacino del Po x.com Nel 2025 l’Emilia-Romagna è al primo posto in Italia per intensità brevettuale, con 229 domande per milione di abitanti, valore nettamente superiore a quello di Lombardia (135) e Veneto (128). Inoltre, in termini di posizionamento europeo l’Emilia-Romagna si - facebook.com facebook