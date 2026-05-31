Un manager di una ditta coinvolta in un caso di caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense è stato fermato. La polizia ha intercettato l'uomo mentre si preparava a partire con la famiglia per la Turchia. L'indagine ha portato al suo arresto, mentre proseguono le verifiche su eventuali responsabilità di altri soggetti. La vicenda riguarda presunti abusi e sfruttamento nel settore delle costruzioni legate al progetto diplomatico.

Milano, 31 maggio 2026 – Stava partendo per la Turchia, il Paese di cui è originario, insieme alla famiglia. Peccato che sia indagato nell’inchiesta su un presunto caso di caporalato riguardante il restauro e la costruzione del nuovo consolato Usa di Milano. Il viaggio sospetto. Ulas Demir è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio, poco prima di salire su un volo diretto a Istanbul. Il provvedimento è stato disposto dai pm di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici, motivandolo con un presunto pericolo di fuga, ravvisato probabilmente proprio nella scelta di partire per la Turchia, pochi giorni dopo lo scoppio del caso riguardante la società americana Caddell Construction, per la quale Demir lavora come manager. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caporalato nel cantiere per il consolato Usa: fermato manager della Caddell. Stava per volare in Turchia con la famiglia

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