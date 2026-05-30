La Juventus ha confermato Luciano Spalletti come allenatore per la prossima stagione, segnando un nuovo inizio. La società ha deciso di rinnovare la fiducia nel tecnico, eliminando eventuali scuse passate. La scelta avviene dopo un periodo di cambiamenti e revisione della rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e i risultati. La dirigenza ha sottolineato che il nuovo progetto si basa su una strategia condivisa, senza riferimenti a precedenti incarichi o controversie.

Il nuovo corso della Juventus ha un punto fermo e si chiama Luciano Spalletti. Per il tecnico di Certaldo si aprirà ufficialmente la prima vera stagione sulla panchina bianconera da gestire fin dal raduno estivo, un dettaglio che all’interno della dirigenza viene considerato cruciale per plasmare l’identità tattica del gruppo e programmare i carichi di lavoro senza l’ansia di dover correggere la rotta in corsa. La società ha deciso di mettersi alle spalle le recenti incomprensioni interne, blindando la guida tecnica e affidandogli le chiavi della ricostruzione sportiva in vista di un campionato che non ammetterà passi falsi. Il lavoro più complicato si sposterà adesso all’interno delle stanze del calciomercato, dove la pianificazione della rosa della Juventus non permetterà alcuna deroga agli obiettivi prefissati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il patto della Continassa per blindare Luciano Spalletti: finiti gli alibi, la Juventus riparte da zero

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