La Juventus si appresta a commemorare domani a Torino, a partire dalle ore 11:00, le vittime della tragedia dell’ Heysel in occasione del 41º anniversario di una delle pagine più dolorose e drammatiche nella storia del calcio continentale, in cui persero la vita 39 tifosi. La cerimonia ufficiale di raccoglimento, finalizzata a mantenere vivo il profondo segno lasciato nella memoria collettiva da quella drammatica notte di Bruxelles, si svolgerà presso il monumento denominato “Verso l’altrove”. All’evento prenderà parte anche il tecnico Luciano Spalletti, rientrato appositamente nel capoluogo piemontese per testimoniare la propria vicinanza umana e sportiva al mondo bianconero, unendosi ai vertici del club e alle figure storiche della società in un clima di profonda riflessione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus si stringe nel ricordo delle vittime dell’Heysel: per il 41º anniversario della tragedia presente anche Luciano Spalletti

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