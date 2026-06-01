Il business della monnezza interrata arriva nel Sannio | bufera sul Consorzio Ambito B4
Il Consorzio Ambito B4 è al centro di un'inchiesta sul traffico di rifiuti nel Sannio. Secondo le indagini, tonnellate di rifiuti sarebbero state smaltite in modo illecito, seguendo rotte diverse da quelle ufficiali. Le autorità hanno sequestrato documenti e avviato verifiche sulle modalità di gestione e smaltimento. Sono in corso accertamenti su eventuali irregolarità nelle autorizzazioni e nelle procedure di trasporto e trattamento dei rifiuti interrati. Nessuna persona è stata ancora formalmente iscritta nel registro degli indagati.
Tempo di lettura: 3 minuti Tonnellate di rifiuti che, secondo l’accusa, avrebbero seguito percorsi ben diversi da quelli dichiarati sulla carta. Materiali che invece di raggiungere gli impianti autorizzati sarebbero finiti interrati nelle campagne o nascosti all’interno di capannoni industriali. È il quadro che emerge dalla maxi inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e che ha portato all’emissione di numerose misure cautelari nei confronti di imprenditori operanti nel settore ambientale tra Campania, Puglia e Lazio. Tra i nomi coinvolti compare anche quello di Roberto Antonio Stanziano, amministratore unico della Waste Services Srl, raggiunto dal divieto di esercitare attività imprenditoriali per la durata di un anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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