Il business della monnezza interrata arriva nel Sannio | bufera sul Consorzio Ambito B4

Notizia in breve

Il Consorzio Ambito B4 è al centro di un'inchiesta sul traffico di rifiuti nel Sannio. Secondo le indagini, tonnellate di rifiuti sarebbero state smaltite in modo illecito, seguendo rotte diverse da quelle ufficiali. Le autorità hanno sequestrato documenti e avviato verifiche sulle modalità di gestione e smaltimento. Sono in corso accertamenti su eventuali irregolarità nelle autorizzazioni e nelle procedure di trasporto e trattamento dei rifiuti interrati. Nessuna persona è stata ancora formalmente iscritta nel registro degli indagati.