Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagro e Alburni accede i riflettori sulle famiglie

Il prossimo 20 maggio, presso l’Auditorium Comunale di Atena Lucana Scalo, si svolgerà il convegno intitolato “La famiglia al centro: un bene comune”. L’evento, promosso dal Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, inizierà alle 8:30 e si concentrerà sulle questioni legate alle famiglie nella regione. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori sociali impegnati nel settore. L’obiettivo è discutere temi e problematiche legate al ruolo della famiglia nel contesto locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà mercoledì 20 maggio 2026, a partire dalle ore 8.30, presso l’Auditorium Comunale di Atena Lucana Scalo, il convegno “La famiglia al centro: un bene comune”, promosso dal Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. L’evento rappresenta un’occasione di riflessione collettiva sul ruolo della famiglia come risorsa fondamentale per il tessuto sociale del territorio. Il convegno è stato voluto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, presieduto da Michele Di Candia, e organizzato sotto la direzione di Antonio Domenico Florio, direttore del Consorzio Sociale, con il coordinamento di Mirella Carucci, assistente sociale coordinatrice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni accede i riflettori sulle famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Vallo di Diano sotto i riflettori della ZDF: educare al rispetto contro la violenza di genere Sullo stesso argomento Consorzio Bonifica Vallo Diano e Tanagro, Ferrante (Mit): "E' un modello virtuoso"“Celebrare il centenario del Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro consente di ribadire l’importanza della gestione delle acque e... Vallo di Diano, auto finisce nel fiume Tanagro: 23enne salvato da agente fuori servizioMomenti di forte tensione nella notte nel Vallo di Diano, dove un’auto è finita nel fiume Tanagro nel tratto di via Campigliole compreso tra Sala... DesTEENazione, all’inaugurazione con il viceministro Bellucci anche Sinibaldi e Consorzio Sociale RI1 x.com Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni accede i riflettori sulle famiglieAttualita: Si terrà mercoledì 20 maggio 2026, a partire dalle ore 8.30, presso l'Auditorium Comunale di Atena Lucana Scalo, il convegno L ... cilentonotizie.it Sala Consilina, Consorzio Sociale S10 rafforza i servizi per 19 comuniNuove figure professionali per il Consorzio Sociale Ambito S10, con sede in sala consiglia, in provincia di Salerno, che rafforza i servizi sociali sul territorio con cinque nuove assunzioni: tre ... ansa.it