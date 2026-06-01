Il Brasile vince 6-2 contro il Panama in amichevole | Bremer è entrato nella ripresa Come ha giocato il difensore della Juve

Notizia in breve

Il Brasile ha battuto il Panama 6-2 in un'amichevole, con il difensore della Juventus che è entrato nel secondo tempo. La partita ha visto una buona prestazione della squadra brasiliana, con diversi gol segnati. Bremer, che ha sostituito un altro giocatore nella ripresa, ha partecipato alla fase difensiva. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole per il Brasile.