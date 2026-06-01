Il Brasile vince 6-2 contro il Panama in amichevole | Bremer è entrato nella ripresa Come ha giocato il difensore della Juve
Il Brasile ha battuto il Panama 6-2 in un'amichevole, con il difensore della Juventus che è entrato nel secondo tempo. La partita ha visto una buona prestazione della squadra brasiliana, con diversi gol segnati. Bremer, che ha sostituito un altro giocatore nella ripresa, ha partecipato alla fase difensiva. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole per il Brasile.
di Francesco Spagnolo Buona la prestazione in amichevole del Brasile contro il Panama. Per Bremer ingresso nel secondo tempo. Ecco come ha giocato. Il percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali è iniziato nel migliore dei modi per la nazionale verdeoro. Nella suggestiva cornice di un Maracanà gremito da ben 72mila spettatori, la selezione guidata dal commissario tecnico Carlo Ancelotti ha affrontato Panama in un test amichevole di lusso. Trattandosi di due compagini già matematicamente qualificate alla fase finale della rassegna iridata, la sfida ha rappresentato un vero e proprio antipasto della Coppa del Mondo, regalando spettacolo e un totale di ben otto reti complessive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie e thread social correlati
Bremer c'è (e segna), il Brasile no: la Francia vince l'amichevole negli States contro AncelottiLa nazionale francese si impone 2-1 in un'amichevole negli Stati Uniti contro il Brasile, che non riesce a trovare il pareggio.
Bremer torna tra i convocati del Brasile: Ancelotti richiama il difensore della Juve. La lista completa – FOTOGleison Bremer è stato nuovamente inserito nella lista dei convocati della nazionale brasiliana dal tecnico Carlo Ancelotti.
Argomenti più discussi: Casemiro e Vinicius brillano, il Brasile vince con una prestazione degna del tennis.; Brasile. Concluso il Troféu Maria Lenk 2026. Day 6. Tutti i vincitori. Nicholas Santos (46) quasi d'oro nei 50 farfalla.; Amichevoli: il Brasile ne fa sei a Panama, Ancelotti sorride; Vincente Gruppo L - Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K in Diretta Streaming | DAZN IT.
La vedo dura ma se una tra Olanda,Brasile senza un super Vinicius e Argentina vince il mondiale lo vince lui x.com
VERSO I MONDIALI 2026 - LA STORIA DEI MONDIALI. USA 94: LA QUARTA DEL BRASILE, IL DRAMMA DELLA COLOMBIA Nel 1994 il mondiale di calcio sbarca negli States dando inizio a un nuovo calcio, più ricco e globalizzato. E' un mondiale bello, con facebook
America del Sud contro Plutone. Scusa Brasile reddit
Il Brasile si avvicina al Mondiale con una goleada, 6-2 a Panama in amichevoleIl Brasile si avvicina al Mondiale con una goleada, 6-2 a Panama in amichevole: la cronaca, i gol e i marcatori ... italpress.com