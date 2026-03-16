Bremer torna tra i convocati del Brasile | Ancelotti richiama il difensore della Juve La lista completa – FOTO

Gleison Bremer è stato nuovamente inserito nella lista dei convocati della nazionale brasiliana dal tecnico Carlo Ancelotti. Il difensore della Juventus torna così a rappresentare il suo paese dopo un periodo di assenza. La selezione completa è stata resa nota con una comunicazione ufficiale e include anche altri giocatori. La lista con le immagini è stata pubblicata online.

Gleison Bremer torna tra i convocati della nazionale brasiliana: il ct Carlo Ancelotti richiama il difensore della Juventus. La lista. La Juve festeggia il ritorno di uno dei suoi leader difensivi sul palcoscenico internazionale. Carlo Ancelotti ha diramato la lista ufficiale del Brasile per le prestigiose amichevoli in programma il 26 e il 31 marzo. ULTIMISSIME JUVE LIVE La notizia più rilevante per il club torinese è la convocazione di Gleison Bremer. Il centrale bianconero rientra nel gruppo dei verdeoro dopo diversi mesi di assenza dovuti agli infortuni, confermando l’ottimo rendimento mostrato in campionato. Carlo Ancelotti ha scelto di puntare nuovamente sulla solidità del giocatore per affrontare avversari di alto profilo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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